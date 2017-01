Deutsche Sprachwissenschaftler küren „Fake News“ zum Anglizismus des Jahres

„Die Jury hat sich die Wahl zum Anglizismus des Jahres auch diesmal nicht leicht gemacht, aber mit Fake News gab es einen Kandidaten, der 2016 eine so plötzliche und massive Präsenz im öffentlichen Diskurs erlangt hat, dass es am Ende doch keine ernsthafte Alternative gab“, begründete Jurysprecher Anatol Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin die Wahl.

Das Wort „Fake News“ habe zwar im Englischen schon Ende des 19. Jahrhunderts bewusste Falschmeldungen in der Presse bezeichnet. Da war es aber nicht so verbreitet wie im 21. Jahrhundert. Laut den Sprachwissenschaftlern kam das Wort ab 2014 in die deutsche Sprache. Der Durchbruch in den allgemeinen Sprachgebrauch sei ab November 2016 erfolgt. Und zwar – wird auf der Seite „Anglizismus des Jahres“ erläutert – im Zusammenhang mit „einer Bedeutungsverschiebung hin zu politisch motivierten Falschmeldungen, die – angeblich – dem Kandidaten Donald Trump den Sieg im Präsidentschaftswahlkampf in den USA bescherten“.

Das Wort „Fake News“ – im Deutschen Fake-News oder sogar Fakenews geschrieben – fülle eine Lücke zwischen den etablierten Wörtern „Falschmeldung“ und „Propaganda“. Anders als die Falschmeldung, die ja sowohl absichtlich als auch unabsichtlich falsch sein kann, seien Fake News immer absichtlich falsch, erklären die Sprachwissenschaftler.

Stefanowitsch zufolge hat die Jury seit langem wieder einmal einen Anglizismus des Jahres, von dem niemand behaupten kann, ihn nicht zu kennen. Das Wort Fake News wurde auch ins Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache aufgenommen.