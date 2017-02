Odyssee im Weltraum: Der Weg ins All führt über Sibirien

Russische Nachwuchskräfte absolvieren seit Dezember 2016 ein besonderes Training im tiefsten Sibirien: „Odyssee im Weltraum“ heißt das Programm, bei dem künftige Weltraumfahrer auf Herz und Nieren geprüft werden. 48 Freiwillige hatten sich anfangs dafür gemeldet, in die Vorauswahl schafften es nur 15 von ihnen.

Kein Wunder. Denn die Tests hatten es in sich: Erst mussten sich die Kandidaten bei russischen Raumfahrtunternehmen und deren Zulieferern Grundkenntnisse über die Kosmonautik aneignen, dann ihre körperliche Fitness unter Beweis stellen und zum Schluss einen medizinischen Check durchlaufen. Wer das geschafft hat, ist fit für das Überlebenstraining in Sibirien.

Dort werden die sechs Besten ausgesucht, um im Gagarin-Trainingszentrum nahe Moskau endlich ins Weltall zu fliegen – zumindest virtuell: Bevor es wirklich in den Erdorbit gehen kann, werden die Auserwählten in einem Simulator den Flug in einer Sojus-Raumkapsel trainieren.

Und wer es nicht soweit schafft? Der bekommt die Möglichkeit in der Weltraumforschung nach den Sternen zu greifen: Russische Hersteller von Raumfahrttechnik und die Sibirische Staatliche Universität für Luft- und Raumfahrtforschung bieten den jungen Menschen die Möglichkeit eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit in professionell betreuten Forschungsprojekten.