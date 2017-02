Elon Musk fliegt tödlichen Virus zur ISS

© AP Photo/ Arthur Mola/Invision Reality-Check: Die sechs schrägsten Projekte von Elon Musk

„Staphylococcus aureus“ (kurz: MRSA) heißt das Bakterium , das mit einem Raumschiff von SpaceX auf die ISS geflogen werden soll. Dieser Keim ist wegen seiner Resistenz gegenüber Antibiotika besonders gefährlich, eine Ansteckung damit lässt sich nur schwer behandeln und kann tödlich enden.

Was die Forscher sich von dem Vorhaben erhoffen, sind neue Erkenntnisse über die Mutation des Bakteriums. Sie nehmen an, dass das MRSA in der Schwerelosigkeit schneller mutieren wird als auf der Erde und dadurch Formen annimmt, die auf unserem Planeten noch nicht vorkommen und den „irdischen“ Bakterien erst bevorstehen. Auf diese Weise könnten die Forscher der künftigen Entwicklung des Bakteriums vorauseilen und Präparate zu dessen Behandlung entwickeln.

„Wir entwickeln eine personalisierte, präzise Medizin, die es uns ermöglicht, die Resistenz der Bakterien besser vorherzusagen und so intelligentere Präparate zu entwickeln“, sagte Dr. Anita Goel, Spezialistin für Nano-Biophysik. Diesen Ansatz habe sie schon vor 20 Jahren entwickelt. Jetzt habe sie die Möglichkeit, ihn auch umzusetzen.

Das Experiment werde von der US-Raumfahrtbehörde NASA und dem Betreiber des US-Labors auf der ISS, CASIS, finanziert, heißt es in dem Artikel.