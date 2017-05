Nasa und Esa gelingen atemberaubende Aufnahmen vom Krebsnebel - VIDEO

Der Krebsnebel befindet sich im Sternbild Stier und ist sowohl ein Supernova -Überrest als auch ein Pulsarwind-Nebel. Die Supernova war noch im Jahr 1054 erschienen. Am 11. April fiel laut Archiven einem Mönch in Flandern eine „helle Scheibe am Nachmittag“ auf. Das war laut Quellen die erste Beobachtung einer Supernova-Explosion. In demselben Jahr im Juli soll ein chinesischer Hofastronom einen Stern entdeckt haben, der tagsüber neben der Sonne sichtbar gewesen sei. Diese Erscheinung habe man auch in Nordamerika beobachtet. Insgesamt gebe es mehr als ein Dutzend historische Quellen zu diesem Himmelsereignis, heißt es.

Die jüngsten Fotos sowie deren Vergleich mit den älteren Aufnahmen werden laut der Nasa Wissenschaftlern neue Informationen geben, wie sich solche Nebel ändern und wie lange die Supernovaüberreste noch „leben“ können. Der Krebsnebel ist das leistungsstärkste Röntgen - und Gammastrahlen -Objekt im Nachthimmel.