Künstlicher Gletscher löst Problem von Süßwassermangel

Es gibt Regionen in der Welt, die bereits unter den Folgen der globalen Erwärmung leiden. Eine davon ist Ladakh in Indien. Die für das Gebiet ungewöhnlich hohen Temperaturen im Winter verursachen eine vorzeitige Eisschmelze. Dies führt zu einem Mangel an Süßwasser und zur Zerstörung jeglicher Vegetation. Inzwischen haben Ingenieure des Unternehmens „Ice Stupa“ eine neue Methode zum Speichern von Süßwasser entwickelt. Sie schaffen künstliche Gletscher. Das ist eine Rettung für die indischen Dörfer und Ortschaften am Rand der Wüste.

Um die künstlichen Gletscher zu bilden, lässt man den Wasserstrom senkrecht zum Boden einfrieren, was das Wasser in eine Art riesigen, 30 bis 50 Meter hohen konischen Eiskegel verwandelt. Alles, was man für den Bau eines künstlichen Gletschers braucht, ist eine unterirdische Rohrleitung.

In dem künstlichen Gletscher wird Eis aus dem Himalaja gespeichert. In den Sommermonaten beginnt der Kegel zu schmelzen und versorgt die Ortseinwohner kontinuierlich mit Süßwasser, welches auch für die Landwirtschaft genutzt wird.

Die Ingenieure planen, die „Eisstupas“ im Winter zu bauen, wenn die Bodentemperaturen im Himalaja auf —30 bis —50 °C sinken. Der erste Prototyp wird bereits in der Region Latakh mit Erfolg getestet. Die Ortseinwohner nahmen an seiner Schaffung teil.