„Der Asteroid wird sich der Erde um 01:38 Uhr MESZ gefährlich nähern“, heißt es in der Mitteilung der Astroforscher von der Universität Jekaterinburg.

Der Himmelskörper hat einen Durchmesser von 300 Metern. Er wird mit über 45.000 Stundenkilometern in 3,036 Millionen Kilometern an der Erde vorbeifliegen, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Entdeckt wurde der Asteroid am 10. Juli 2010 mit dem Infrarot-Weltraumteleskop WISE, welches die NASA am 14. Dezember 2009 in den Erdorbit gebracht hatte.

Dieser Himmelskörper ist deutlich größer als der Tscheljabinsk-Meteorit, dessen Durchmesser gerademal 17 Meter betrug.