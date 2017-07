Doppelt so groß wie das Saarland: Rieseneisberg löst sich von Antarktis

Medien berichten, dass Wissenschaftler seit mehr als zehn Jahren den Ablösungsprozess der 6000 Quadratmeter großen Eismassen beobachtet hatten.

Blog post with more details about the Larsen C iceberg calving: https://t.co/B094vfbTE6 pic.twitter.com/9ta8XGTMDN

2015 hatte es Berichte gegeben, dass das antarktische Schelfeis Larsen B bis 2020 verschwinden könne. Wobei Larsen A bereits 1995 komplett geschmolzen und die Fläche von Larsen B von 11.500 bis auf 1600 Quadratkilometer geschrumpft war.