Wie Menschen: Diese Tiere können langfristig planen

Die Entdeckung wurde von Spezialisten der Cambridge University gemacht. Wie eine Testreihe gezeigt hat, können Geradschnabelkrähen und ihre Verwandten langfristig planen. Damit hätten die Vögel, so die Wissenschaftler, sogar Menschenaffen übertroffen.

Um herauszufinden, ob Raben ihre Zukunft planen können, boten Neurophysiologen den Vögeln die Wahl zwischen Futter und einem Stein an. Dabei durfte der Letztere für die Lösung einer Aufgabe genutzt werden, wonach ein Preis in Form von Futter wartete. Die Tiere haben offenbar schnell verstanden, dass der Stein eher von Vorteile war, da er in Zukunft mehr Futter brachte.

Die Fähigkeit zum Planen wurde zu einer weiteren Überraschung in Bezug auf den Intellekt der Raben. Zuvor hatten Wissenschaftler bewiesen, dass diese Vögel Werkzeuge nutzen können und niemals die Gesichter derjenigen vergessen, die ihnen Böses getan hatten.