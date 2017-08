Yellowstone: Nasa will Supervulkan anzapfen – um Welt zu retten

Der Yellowstone-Vulkan ist in seinem Leben schon mehrmals ausgebrochen. Sollte der Feuerschlund im gleichnamigen Nationalpark in den USA nochmal Lava speien, wären vulkanischer Winter und globale Hungersnot die Folgen. Die Nasa will das verhindern, indem sie dem Feuerberg seine Kraft entzieht, berichtet das Portal „ScienceAlert“.

Der Krater des Yellowstone ist riesig: fast 4.000 Quadratkilometer Fläche umfasst er. Darunter schlummert in einer Tiefe von acht Kilometern eine Magmablase, deren Hitze die Wasserquellen und Seen des Nationalparks im Nordwesten der USA zum Kochen bringt.

Rund 60 bis 70 Prozent dieser Wärme werden dem Portal zufolge über die Gewässer des Nationalparks an die Atmosphäre abgegeben. Und der Rest? Die restliche Energie sammelt sich in Magmakammern an und wirkt wie eine Zeitbombe. Um eine Explosion dieser Magmablasen zu verhindern, wollen Nasa-Forscher sie kühlen.

So soll das gehen: Die Forscher bohren einen schmalen Kanal durch den Vulkan, pumpen Wasser mit Hochdruck darein, dieses wird durch das Magma auf 350 Grad erhitzt und zischt in die Turbinen eines Wärmekraftwerks am anderen Ende der Wasserleitung.

Auf diese Weise soll nicht nur die Katastrophe verhindert, sondern auch noch Billigstrom erzeugt werden. Die Forscher rechnen mit einem Preis pro Kilowattstunde von weniger als 0,1 Euro. Der Bau der Infrastruktur wird mit etwas mehr als drei Milliarden Euro veranschlagt. Nur gibt es einen Haken an der Sache, und der ist nicht minder gewaltig als der Supervulkan: Bei der Bohrung könnten giftige Gase freigesetzt werden. Außerdem könne die Bohrung selbst einen Ausbruch provozieren, schreibt das Portal.