Mars: NASA entdeckt „Schlüssel“ zum Lebensursprung auf der Erde

„Selbst wenn wir niemals Beweise dafür finden sollten, dass auf dem Mars Leben existiert, können uns die neuen Daten mitteilen, in welcher Umgebung das Leben auf der Erde entstehen konnte“, sagt der Sternforscher Paul Niles von der Nasa.

Demnach haben Vulkane und Stillgewässer auf dem Mars einst die gleichen Bedingungen für die Entstehung von Leben geboten, wie sie zur selben Zeit auf der Erde herrschten.

Die Vorgänge spielten sich vor ungefähr 3,7 Milliarden Jahren auf dem Roten Planeten ab. Das entspricht etwa jener Zeit, in der auf der Erde das Leben entstanden sein soll.

Zuvor hatten Astrophysiker erklärt, die Ozeane flüssigen Wassers auf dem Mars könnten nicht infolge von Vulkanausbrüchen oder Asteroideneinschlägen entstanden sein, sondern als Folge von Explosionen tiefgekühlter Methan-Lagerstätten im Eis.

Der Mars-Rover Curiosity der US-Luft- und Raumfahrtagentur hat den Nasa-Spezialisten Erkenntnisse darüber geliefert, wie die Seen auf dem Mars zu unterschiedlichen Zeitperioden ausgesehen haben könnten. Demnach sind die Gewässer so beschaffen gewesen, dass dort eine Milliarde Jahre lang Leben existieren konnte.

In den letzten Jahren haben Forscher zahlreiche Hinweise darauf gefunden, dass es auf der Mars-Oberfläche Flüsse, Seen und ganze Ozeane gegeben hat, die zusammen so viel Wasser fassten wie der Arktische Ozean heute.