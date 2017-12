Welchen Effekt Mikrowellen bei Feuchtemessung von Samen haben

An der Staatlichen Technischen Universität des Gebiets Don (STUD, Südrussland) ist ein Gerät entwickelt worden, das durch Mikrowellenstrahlung blitzschnell und aus der Ferne die Feuchtigkeit von Samen messen kann. Die Ergebnisse der Forschung sind in der Fachzeitschrift „Journal of the Science of Food and Agriculture“ erschienen.