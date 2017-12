Meteorit zerbarst über Sotschi - VIDEO

Einwohner der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi und seiner Umgebung haben einen Feuerball am Himmel gesehen, der nach einem Knall auseinanderflog. Augenzeugen rätselten über den Ursprung des Flugobjektes. Am Samstag konnten russische Wissenschaftler bestätigen – es war tatsächlich ein Meteorit, der am Himmel zerborsten ist.