Forscher verwandeln Maden in bekömmliche Lebensmittel

Mitarbeiter am Lehrstuhl für Warenkunde und Warenexpertise der Russischen Plechanow-Wirtschaftsuniversität haben eine neue Methode entwickelt, wertvolle Zutaten aus Insektenlarven zu bekommen. Die Ergebnisse der Studie wurden bei der Internationalen Konferenz „Innovative Technologien bei der Lösung technischer Aufgaben“ präsentiert.

Insektenlarven können bei einer für sie günstigen Temperatur unter künstlichen Bedingungen existieren – beispielsweise in Plastik-Containern. Dadurch können sie auf Basis billiger industrieller Substrate produziert werden, wobei die Zusammensetzung der Produkte völlig kontrollierbar ist. Die Wissenschaftler von der Plechanow-Wirtschaftsuniversität haben vorgeschlagen, eine neue Zumischung aus Insektenlarven – der Mücken Hermetia illucens – zum traditionellen Eiweiß-Pflanz-Futter zu entwickeln. Mit Experimenten wurden optimale Rohstoff-Substrate für die Pflanzung solcher Larven ausgewählt und Biotechnologien zur Verarbeitung ihrer Biomasse zu vollwertigen Futterzutaten und in der Zukunft auch Lebensmittelzutaten ausgearbeitet.

Die vorgeschlagene Methode stützt sich auf die Anwendung mikroskopischer Dosen von Larven, die mit einer thermischen Vakuum- und Impuls-Methode ausgetrocknet wurden. Am effektivsten für den Erhalt der Biomasse der Insekten gilt die Zusammensetzung des Futter-Substrats, das billigen pflanzlichen Rohstoff enthält: verschiedene Getreide-Abfallprodukte und eine Mischung von Milchwasser mit Weizenkleie. Die Produkte der Verarbeitung von trockenen Larven – Konzentrate aus Protein und Fett – wurden durch direkte Pressung erhalten.

Im Ergebnis zeigten die aus der trockenen Biomasse der Larven erhaltenen Zutaten sich als ein sicheres und hocheffizientes Ergänzungsfutter. Diese Effizienz wurde an Broilerküken getestet – mit dem Ergänzungsfutter bekamen sie zusätzliche acht Prozent Masse bei 2,8 Prozent Einsparung von Futter pro Einheit des Massenzuwachses.

„Das Ziel unserer Arbeit war der Erhalt von Biomasse und vollwertigem Eiweiß, Fett, Chitin, Melanin aus Larven der Hermetia illucens. Wir testeten unsere Methoden der Züchtung von Insektenlarven und die Methoden ihrer Verarbeitung und bewiesen im Ergebnis die Möglichkeit der Tier- und Fischfutterergänzung – in Zukunft können die Zutaten auch zu Lebensmittelzwecken genutzt werden. Beispiel: Aus einem Kilogramm Futtersubstrat können 2,5 bis 3,0 Gramm Melanin und bis zu 9,0 Gramm Chitin gewonnen werden. Wir reichten bereits einen Patentantrag ein. Interesse an Ergebnissen des Projektes zeigte ein großer russischer Hersteller, der auch die Bereitschaft zur Kooperation mit der Universität bekundete“, sagte einer der Autoren der Studie, Professor Wassili Karagodin am Lehrstuhl für Warenkunde und Warenexpertise der Russischen Plechanow-Wirtschaftsuniversität.

Die im Pilotprojekt der Plechanow-Universität entwickelte Technologie wird dank dem günstigen Pflanzenrohstoff und Speiseabfällen die Erhöhung der Produktivität der russischen Tierzucht ermöglichen. Von einem großen innovativen Interesse für die Lebensmittelindustrie sind den Wissenschaftlern zufolge auch solche Zutaten in der Biomasse wie vollwertiges Eiweiß, Melanin, Chitin, Abstoßfett (beispielsweise als Ersatz von Kakaofett).