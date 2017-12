Wohin sich die Evolution der Männer und Frauen bewegt

Die Evolution der Menschheit ist nicht stehengeblieben. Sie stößt die Männer zur Erhöhung des Körpergewichts und der Verschlechterung ihrer Ausbildung, die Frauen – zur „Mittelgröße“ und einer frühen Geschlechtsreife. Dies behaupten australische Genetiker in einem Artikel des Magazins PNAS (Proceedings oft the National Academy of Sciences).