Wie Ihr Gesicht ohne kostspielige Eingriffe jünger aussehen kann – Studie

16 Frauen im Alter zwischen 40 und 65 Jahren haben in der ersten Etappe der Studie 32 einminütige Übungen unter Anleitung von Instrukteuren gelernt. In der nächsten, 20-wöchigen Etappe trainierten die Testpersonen selbstständig zuhause. Laut dem Fachblatt sollten sie in den ersten acht Wochen die besagten Übungen täglich machen, in der restlichen Zeit nur jeden zweiten Tag.

Die bei den Probandinnen erfolgten Veränderungen wurden vor, während und nach der Forschung fotografiert. Außenstehende Ärzte schätzten das durchschnittliche Alter der Teilnehmerinnen vor dem Beginn der Studie auf 50,8 Jahre und nach deren Abschluss auf 48,1 Jahre.

Bei der Studie handelt es sich um einen ersten Versuch dieser Art. Die Forscher rechnen damit, die erzielten Ergebnisse an einer größeren Gruppe von Personen zu überprüfen.

„Sollten die Ergebnisse bestätigt werden, werden wir eine preisgünstige und gefahrlose Verjüngungsmethode erhalten“, sagte der Studienautor Dr. Murad Alam. „Die sich vergrößernden Unterhautmuskeln machen die Haut straffer und geben dem Gesicht eine voluminöse Form.“