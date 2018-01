Warum Frauen nach Herzinfarkten öfter sterben als Männer

© Sputnik/ Nikolaj Chischnjak Dieses Produkt kann Herzanfall verhindern – Studie

Eine internationale Gruppe von Medizinern von der University of Leeds (England) und vom Karolinska-Institut (Schweden) hat die medizinischen Angaben zu mehr als 180.000 schwedischen Patienten analysiert, die einmal einen Herzanfall gehabt hatten. Es wurde festgestellt, dass die Frauen anders behandelt wurden als die Männer.

Den Frauen, die einen Herzinfarkt mit ST-Hebung, eine besonders gefährliche Art von Herzinsuffizienz, erlebt haben, wurden um 34 Prozent weniger Eingriffe wie Shunt- bzw. Stent-Implantation vorgeschrieben.

Außerdem wurden die Frauen um 24 Prozent weniger mit Statinen (cholesterinsenkenden Medikamenten) behandelt, die einem wiederholten Herzanfall vorbeugen sollen. Um 16 Prozent weniger Frauen bekamen Aspirin verabreicht, das die Bildung von Blutgerinnseln (Thromben) verhindert.

Laut Professor Chris Gale, einem der Studienautoren, besteht das Problem in Gendervorurteilen und falschen Vorstellungen der Ärzte von „typischen“ Patienten.

„Wenn wir an einen Patienten denken, der einen Herzanfall gehabt hat, stellen wir uns in der Regel einen Mann mittleren Alters vor, der übergewichtig ist, an Diabetes leidet und raucht“, so Gale.

Die von ihm und seinen Kollegen durchgeführte Forschung solle die Situation mit den Herzpatientinnen verbessern, so Gale.