NASA warnt: Asteroid von Größe eines Wolkenkratzers nähert sich der Erde

Der Himmelskörper werde am 4. Februar mit geringstem Abstand an der Erde vorbeifliegen, obwohl diese Distanz zehnmal größer ist als die zwischen Erde und Mond. Nach unterschiedlichen Angaben ist der Asteroid 0,5 bis 1,2 Kilometer groß und rast mit einer Geschwindigkeit von etwa 34 Kilometern pro Sekunde durch das All.

Obwohl der Asteroid zuvor als „potenziell gefährlich“ bezeichnet wurde, gebe es derzeit keine Hinweise, dass er die Erde treffen könne, betonen die Wissenschaftler