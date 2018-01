Passt auf, ihr Aliens: Neue Methode für Suche nach außerirdischem Leben präsentiert

Eine Forschergruppe will eine neue Vorgehensweise bei der Suche nach möglichem außerirdischem Leben verwenden. Denn laut den Wissenschaftlern soll nicht nur Sauerstoff die Bewohnbarkeit eines Planeten nachweisen. Eine entsprechende Studie ist in der Fachzeitschrift „Science Advances“ veröffentlicht worden.

Bislang habe das Vorhandensein von Sauerstoff in der Atmosphäre als das wichtigste Anzeichen gegolten, um die Bewohnbarkeit eines Planeten nachzuweisen, so die Verfasser der Studie. Andere wichtige Anzeichen, sogenannte Biosignaturen, seien dabei vernachlässigt worden.

Inzwischen würden reichlich vorhandenes Methan, Kohlenstoffdioxid, Wasser im flüssigen Zustand sowie fehlendes Kohlenstoffmonoxid ebenfalls Leben auf einem Planeten nachweisen, wie die Studie ergab.

„Unsere Studie zeigt, dass diese Kombination ein überzeugendes Anzeichen für Leben sein kann. Das Aufregende ist die schnelle Umsetzbarkeit dieser Idee. In nicht allzu ferner Zukunft könnte es somit eine historische Entdeckung von einer außerirdischen Biosphäre geben". Mit diesen Worten zitiert die Zeitung „The Independent" einen der Autoren der Studie, David Catling, Professor für Geo- und Weltraumforschung an der University of Washington.

Die Experten nehmen an, dass bei einer Kollision mit einem Asteroiden oder bei der Wechselwirkung zwischen Wasser und Gesteinen nur eine geringe Menge von Methan entstehen könnte. Das Vorhandensein von Methan in großen Mengen sei ohne den Eingriff von Lebewesen nicht möglich.

Methan, Kohlenstoffdioxid und —monoxid könnten auch bei großen Vulkanausbrüchen entstehen. Die Bewertung der geringen Mengen von Kohlenmonoxid als eine Biosignatur sei aber darauf zurückzuführen, dass Lebewesen dieses Gas für ihren Lebensunterhalt nutzen würden. Daraus würde ein Mangel an Kohlenstoffmonoxid resultieren.