Nokia-Armband soll Millionen Menschen vor Krebs retten

„Mit dieser Art von Erzeugnissen können Sie ihm (Krebs – Anm. d. Red.) vorbeugen, bevor er entsteht. Wir denken, anhand von Biomarkern können Sie Krebs sogar einige Monate vor seiner Entstehung entdecken“, zitiert der Sender CNBC den CEO.

Mehr zum Thema: Spermien als neue Waffe im Kampf gegen Krebs – Studie

Das Armband soll den Gehalt an Cholesterin, Zucker oder Milchsäure im Blut feststellen. Dank diesen Angaben werde Krebs vorgebeugt, so Suri

Das Gerät könnte Millionen Menschen das Leben retten. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren 2012 14,1 Millionen Menschen an Krebs erkrankt, 8,2 Millionen starben daran. Im Jahr 2014 sind nach Schätzung des Zentrums für Krebsregisterdaten (ZfKD) in Deutschland erstmals insgesamt rund 476.000 Krebserkrankungen diagnostiziert worden. 2014 starben an der Krankheit demzufolge knapp 223.000 Menschen.