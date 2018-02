Zum Zeitpunkt seiner maximalen Annäherung an die Erde erreicht der Himmelskörper die Geschwindigkeit von etwa 122.000 Kilometern pro Stunde.

Der gigantische Asteroid AJ129 (276033) mit einem Durchmesser von einem Kilometer soll nach Angaben der US-Raumfahrtagentur Nasa am 4. Februar um 22:30 MEZ in rund 4,2 Millionen Kilometern Entfernung an der Erde vorbeifliegen.

Es besteht laut der Nasa keine Gefahr für unseren Planeten.

Der Asteroid wurde am 15. Januar 2002 von Spezialisten aus dem US-Bundesstaat Hawaii entdeckt, die für das Projekt NEAT arbeiten.