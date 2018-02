Menschen-Schaf-Chimäre? Forscher versprechen Durchbruch in Transplantationen

Die Forschergruppe von der University of California hat im Rahmen eines Kongresses der American Association for the Advancement of Science in Austin, Texas (Amerikanische Assoziation für Fortschritt der Wissenschaft in Austin, Bundesstaat Texas) angekündigt, es sei ihr gelungen, menschliche Stammzellen in frühe Schafembryonen einzuführen. Somit seien Embryonen produziert worden, in denen etwa eine von 10.000 Zellen menschlich ist.

Noch vor einem Jahr war dieses Verhältnis wesentlich niedriger gewesen: Damals waren die Forscher nach eigener Angabe in der Lage, Schweineembryonen zu produzieren, in denen nur eine von 100.000 Zellen menschlich war.

Das Forscher-Team sagt, es sei bereits in der Lage, mit Hilfe von Genom-Editing-Techniken Schweine- und Schaf-Embryonen zu produzieren, die keine Bauchspeicheldrüse entwickeln könnten. Die Forscher rechnen damit, dass menschliche Zellen, die in solche Embryonen eingeführt werden, wachsen und das fehlende Organ ersetzen können.

Heutzutage darf die Gruppe die chimären Embryonen 28 Tage lang entwickeln lassen, darunter 21 Tage im Schaf. Dies möge zwar ausreichend sein, um die Entwicklung des fehlenden Organs zu beobachten, bei der menschliche Zellen mit den genetisch veränderten Embryonen kombiniert würden, sagte Dr. Hiro Nakauchi von der Stanford University, der an der Studie teilgenommen hatte. Allerdings würde ein längeres Experiment, von etwa bis zu 70 Tagen, überzeugender sein. Dafür seien aber zusätzliche Genehmigungen der institutionellen Überprüfungsausschüsse erforderlich.

Dr. Pablo Ross von der University of California meint, dass die Forsch

ung fortgesetzt werden müsse, weil der Anteil der menschlichen Zellen in einem Embryo auf etwa ein Prozent steigen müsse.

Die Verwendung von Schafembryonen bringe mehrere Vorteile mit sich, sagte Ross: Weniger Embryonen müssten in einen Erwachsenen transplantiert werden, als es mit Schweinen der Fall sei. Außerdem würden Schafe Organe produzieren, die eine richtige Größe für den menschlichen Körper hätten. Die Forschung mit Schweineembryonen gehe aber auch weiter, weil die Wachstumsgeschwindigkeit in diesem Fall höher sei. Zudem gebe es die Möglichkeit, mehr Jungtiere auf einmal zu produzieren.

Bei der Bewertung von Fristen gab sich Nakauchi optimistisch: in der absehbaren Zukunft wird der Mensch in der Lage sein, Organe im Inneren von Tieren zu züchten. „Es könnte fünf Jahre dauern, oder es könnte zehn Jahre dauern, aber ich denke, dass wir letztendlich in der Lage sein werden, dies zu tun", sagte er.

Allerdings gehe es bei weitem nicht um die Schaffung von Tieren mit menschlichem Gesicht oder mit menschlichem Gehirn, so die Forscher. „Der Beitrag menschlicher Zellen ist bisher sehr gering", sagte Nakauchi. „Wir haben mehrere Artikel veröffentlicht, die zeigen, dass wir die Region genau genug anvisieren können, um zu vermeiden, dass menschliche Zellen sich in das menschliche Gehirn oder in menschliche Gonaden differenzieren."

Bruce Whitelaw, Professor für Tierbiotechnologie am Roslin-Institut, wo das Schaf Dolly geschaffen worden war, räumte ein, der Weg bis zur Zucht menschlicher Organe in anderen Tiere sei zwar lang, bezeichnete jedoch die Forschung als einen „wichtigen Schritt nach vorn". Dadurch werde erforscht, ob Schafe „eine Option für das aufregende Chimäre-Projekt" böten.

Die Schaffung eines „Chimären"-Embryos aus einer menschlichen und einer tierischer DNA soll das wichtigste Problem der heutigen Transplantologie lösen: die Gewebeabstoßung. Eine massive Verwendung von Stammzellen und die Gentherapie könnten laut den Wissenschaftlern die Chancen für im Inneren von anderen Spezies gezüchtete Organe erhöhen, sich dem Empfänger-Organismus erfolgreich anzupassen.