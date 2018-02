Rückenprobleme Ade? Erste Wirbelsäule aus 3D-Drucker erfolgreich implantiert

In Görlitz wurde das erste 3D-gedruckte Wirbelsäulen-Implantat in Deutschland eingesetzt. Die Operation sei ohne Komplikationen verlaufen. Für die Medizin ist das jedoch erst der Anfang: In Zukunft müssen solche Implantate völlig auf den Patienten abgestimmt sein. Möglich wird das, wenn CT-Scan und 3D-Druck kombiniert werden.