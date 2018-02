Fernsehfans leben gefährlich – Studie

Langes Fernsehen erhöht das Risiko für Venenthrombose, wie eine US-Studie beweist. Medizinforscher an der University of Minnesota haben in einer 24-jährigen Daueruntersuchung 15.000 US-Bürger zwischen 45 und 64 Jahren beobachtet und sie regelmäßig nach ihrem Zustand und ihrer Lebensweise befragt.