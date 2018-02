Bahnbrechend: US-Forscher entwickeln innovatives Kunstauge

Das Augenmodell, das von einem Forscherteam an der Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) im US-Bundesstaat Massachusetts entwickelt worden sei, bestehe aus einer quadratischen Metalinse und einem künstlichen Muskel aus Polymeren und Elektroden.

Ein solches künstliches Auge funktioniert demnach wie ein menschliches Auge – der Fokus wird induziert, wenn die Linse gestreckt und gequetscht wird – und differenziert die umgebenden Objekte.

„Diese Forschung kombiniert Durchbrüche in der künstlichen Muskeltechnologie mit der Metalens-Technologie, um eine abstimmbare Metalinse zu produzieren, die ihren Fokus in Echtzeit ändern kann, genau wie das menschliche Auge”, sagte Alan She von der Forschungsgruppe.

Das künstliche Auge ist in der Lage, Defekte im Sehspektrum, beispielsweise Astigmatismus, zu korrigieren. Wissenschaftlern zufolge kann diese Entwicklung nicht nur in der Augenheilkunde, sondern auch in Mikroskopen und Brillen für virtuelle Realität verwendet werden.