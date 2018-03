Russland überdenkt CERN-Beitritt

Russland hat seinen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Organisation für Kernforschung CERN abberufen. Dies teilte die Vertreterin des Pressedienstes der Organisation, Sophie Tesauri, gegenüber Sputnik mit.

„Die Tatsache, dass Russland beschlossen hat, kein assoziiertes Mitglied zu werden, ändert keineswegs diese tiefe Zusammenarbeit, die wir haben und die vor kurzem verstärkt wurde“, so Tesauri.

Sie merkte außerdem an, dass Moskaus Entscheidung dessen Teilnahme an den gemeinsamen Projekten nicht beeinflussen werde.

Russland hatte im Jahr 2013 einen Antrag auf die assoziierte CERN-Mitgliedschaft gestellt. Der Rat der Organisation hatte den Antrag gebilligt, aber später hatte Moskau diesen abberufen. Mit der Situation vertraute Quellen bestätigten gegenüber Sputnik, die entsprechende Entscheidung wäre bereits im November 2017 getroffen worden.

Die Europäische Organisation für Kernforschung (CERN) ist das weltweit größte Labor für Hochenergiephysik mit Sitz in Meyrin (Schweiz). Der Organisation gehören 22 Mitgliedstaaten an. Als das größte CERN-Projekt gilt der Large Hadron Collider (zu Deutsch: Großer Hadronen-Speicherring), der 2008 in Betrieb genommen wurde.

