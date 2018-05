Schaurige Entdeckung: Unheilbare Epidemie im Anmarsch – Wissenschaftler

Wegen einem resistenten Pilz kann in nächster Zeit eine Epidemie ausbrechen, die eine ernsthafte Bedrohung für die Existenz von Pflanzen, Tieren und Menschen darstellen wird. Dies folgt aus einer Studie, deren Ergebnisse am Freitag von dem wissenschaftlichen Portal Science veröffentlicht wurden.

Demnach haben britische Wissenschaftler von dem Imperial College London und der University of Exeter die Studie durchgeführt. Laut den Ergebnissen können sich Pilze, durch die Infektionskrankheiten verursacht werden, in antibiotikaresistente „Superbakterien“ verwandeln. Bei diesen besteht wiederum die Möglichkeit, dass sie eine Resistenz gegen antimykotische Medikamente entwickeln, die oft in der Medizin und Landwirtschaft missbraucht werden. Hierzu trage insbesondere der regelmäßige Einsatz von Arzneien zur Behandlung von Pilzstomatitis, Epidermophytie der Füße, Dermatophytose und Onychomykose bei.

Laut den Forschern wird die Bedrohung unterschätzt und sich bald bemerkbar machen. Denn bislang würden die Pharmazeutika nur schwache Pilze bekämpfen, während die stärkeren überleben und immun gegen antimykotische Mittel werden würden. In diesem Zusammenhang weisen die Wissenschaftler darauf hin, dass Pharmazeutika hergestellt werden müssten, die dieser Bedrohung standhalten könnten.

Die Forscher behaupten, dass mehr Menschen infolge von Pilzinfektionen als von Brustkrebs und Malaria ums Leben kommen würden. Die Sterblichkeit aufgrund von Pilzinfektionen sei mit der Sterblichkeitsrate bei Tuberkulose und AIDS vergleichbar.

