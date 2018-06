Heftiger Magnetsturm steuert auf Erde zu

Ein Magnetsturm der Klasse G1 auf der Fünf-Punkte-Skala soll am 28. Juni auf die Erde treffen. Laut einer Prognose des Labors für Röntgenastronomie der Sonne im russischen Lebedew-Institut für Physik (FIAN) in Moskau wird die Magnetosphäre am Tag davor und am Tag danach, das heißt am 27. und am 29. Juni, gestört sein.