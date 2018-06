US-Atomwaffeneinsatz: Apokalypse-Szenario, vor allem für Amerikaner selbst

Forscher an der Michigan Technological University haben herausgefunden, dass der Einsatz von Atomwaffen durch die USA zum Tod von Dutzenden Millionen Amerikanern führen würde – selbst dann, wenn der Gegner nicht auf den Überfall reagieren sollte.

Auch bei dem optimistischsten Szenario, das keinen Schlagabtausch und keine gegenseitige Zerstörung vorsieht, würde ein globaler nuklearer Winter gewaltige Verluste für die gesamte Menschheit, darunter auch die US-Amerikaner, mit sich bringen, schreibt das US-Fachblatt „Science Alert“.

Zwar schließt die Doktrin der gegenseitig zugesicherten Vernichtung nicht aus, dass die angegriffene Seite den Überfall genau registrieren und ihr Nukleararsenal beibehalten kann, und dass die beiden Konfliktteilnehmer nicht mehr verteidigungsfähig sein werden. In diesem Fall kann eine der Seiten im Vorteil sein.

Doch in einem solchen Fall wird laut den Forschern eine Situation entstehen, die als ökologischer Antwortschlag (environmental blow-back) bezeichnet wird. Es handelt sich dabei um radioaktiven Niederschlag auf der gesamten Erdoberfläche und die Bildung von Ruß- und Rauchwolken, die das Sonnenlicht verdecken. Als Folge davon würde der vom US-Astronom Carl Sagan vorausgesagte nukleare Winter eintreten, der wiederum einen globalen Hunger und anschließend den Tod von Hunderten Millionen Menschen, darunter auch in den am Konflikt nicht beteiligten Ländern, verursachen würde.

Laut Berechnungen der Wissenschaftler würden bis zu fünf Millionen US-Amerikaner vor Hunger sterben, wenn die USA 7.000 nukleare Gefechtsköpfe zum Einsatz bringen sollten. Eine „gefahrlose“ Zahl von Raketenstarts, bei der die Verluste unter der Zivilbevölkerung infolge eines ökologischen Antwortschlages bei null liegen würden (nationaler pragmatischer Sicherheitspegel), beträgt höchstens 100. Die Forscher vermuten jedoch, dass die Folgen viel schwerer sein könnten.