Neues Geheimnis von Stonehenge gelüftet

Die Forscher stellten die Arbeit des Geologen Herbert Thomas infrage, der als Erster die Hypothese formuliert hatte, dass die Steine von den Hügeln in Mynydd Preseli in Wales stammen sollten. Nach seiner Theorie wurden sie per Boot an der Küste entlangtransportiert.

„Seit über 80 Jahren wurden seine Werke zur Provenienz der Stonehenge-Blausteine von Standorten in Mynydd Preseli in Südwales für bare Münze genommen“, betonen die Wissenschaftler in Bezug auf die Arbeit von Thomas.

Seine Theorie basiere auf Analysen der Gesteinsproben, die 1906, also noch bevor Thomas seine Forschungen begonnen hat, gesammelt worden waren.

Dabei stellte sich heraus, dass die Vermutungen von Thomas falsch seien und die Steine in Wirklichkeit aus den Orten Carn Goedog und Craig-Rhos-y-felin stammen sollen, die östlich von Mynydd Preseli liegen.

Mehr zum Thema: Ursprung von Stonehenge-Blausteinen anders als zuvor gedacht>>>

Die mysteriöse Megalith-Struktur Stonehenge befindet sich in der Grafschaft Wiltshire und wurde etwa zwischen 2500 und 2000 v.u.Z. errichtet. Für den Bau wurden Felsen aus Sandstein und blaue Diabas-Steine verwendet.