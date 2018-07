Sind Sie Nachteule oder Frühaufsteher? Neuer Bluttest kann innere Uhr entziffern

Ist der innere Rhythmus erst einmal bekannt, lässt sich mit der darauf abgestimmten Einnahmezeit der Medikamente auch ihre Wirkung verbessern. Mithilfe dieser „Chronotherapie“ lassen sich den Forschern zufolge Arzneimittel insgesamt wirksamer und verträglicher einsetzen als bisher.

Eule oder Lerche?

Studie sorgt für internationales Aufsehen

Die Funktionen des menschlichen Körpers unterliegen tageszeitlichen Schwankungen. So zeigen zum Beispiel Medikamente in Abhängigkeit von der inneren Uhr unterschiedlich starke Wirkung, je nachdem, zu welcher Uhrzeit sie eingenommen werden. Diese Reaktion ist von Mensch zu Mensch verschieden, abhängig davon, ob seine innere Uhr zum „Spättyp“ oder zum „Frühtyp“ neigt, also ob die Person eher eine Eule oder eine Lerche ist.

Ein internationales Team um den Charité-Forscher Prof. Dr. Achim Kramer identifizierte sogenannte Biomarker im Blut, die für die innere Uhr charakteristisch sind. Mit speziellen Computeralgorithmen isolierten sie zwölf Gene, die verlässlich die Innenzeit anzeigen. Die Biomarker einer einzigen Blutprobe sollen dafür schon ausreichen. Veröffentlicht wurde die Studie im Fachmagazin „The Journal of Clinical Investigation“.

Nie wieder Nebenwirkungen?

In weiteren Folgestudien wollen die Forscher nun personalisierte Tests an Patienten durchführen, bei denen die Einnahme von Medikamenten speziell auf den persönlichen Biorhythmus der Testperson abgestimmt wird. Dadurch soll die Wirkung der Behandlung optimiert und gleichzeitig das Risiko von Nebenwirkungen verringert werden.