Interesse für UFOs? Auch sowjetisches Militär war einst neugierig darauf

„Niemand befasst sich auf staatliche Kosten damit, auch früher hat es kaum eine solche Tätigkeit gegeben. In der Geschichte der Sowjetunion gab es eine kurze Zeitperiode, in der das Militär sich für UFOs interessierte und wissen wollte, ob es sich dabei um irgendwelche feindlichen Apparate handelte. Vorübergehend wurde eine Untersuchungskommission gebildet und man überzeugte sich schnell davon, dass es keine Gefahr gab. 20 Jahre zuvor hatten die Amerikaner das Gleiche getan. Soviel ich weiß, hat sich der Staat nicht mehr diesem Problem zugewandt“, so der Wissenschaftler.

Eine der Ursachen für den Rückgang des öffentlichen Interesses für UFOs sieht der Experte in der Aufklärung. „Ich und meine Kollegen erläutern, welche – tatsächlich seltene – Phänomene in der Erdatmosphäre und im Weltraum für Raumschiffe und Aliens gehalten werden. Die Menschen beruhigen sich allmählich, und die Aufregungen lassen nach. Das Internet hilft zu verstehen, was Sache ist“, so Surdin.

Das Webportal The Drive teilte im Juni 2018 mit, dass der Pilot eines US-amerikanischen Kleinflugzeuges vom Typ PA-32 Saratoga am 26. Mai ein UFO gesehen haben soll.

Im Mai 2018 berichtete das Portal ausführlich über einen Vorfall, bei dem die Flugzeuge und Schiffe der Angriffsgruppe der US-Marine Nimitz vom 10. bis 16. November 2004 dreimal versucht haben sollen, über dem Pazifik vor der Halbinsel Baja California (Mexiko) ein manövrierendes Flugobjekt zu verfolgen.