Fünf Mega-Asteroiden: Urahnen aller Meteoriten entdeckt

Fast alle Meteoriten, die während der ganzen Existenzzeit der Menschheit auf die Erde gefallen sind, sind durch fünf große in der Vergangenheit zerfallene „Mega-Asteroiden“ erzeugt worden. Dies ist einem Artikel im Fachmagazin „Nature Astronomy“ zu entnehmen.

„Es scheint, dass die Differenzen in der Zusammensetzung von Meteoriten damit verbunden sind, dass ihre Vorfahren, die im Sonnensystem vor etwa vier Milliarden Jahren entstanden sind, aus äußerst polygenen Gestein-Schichten bestanden haben“, sagt Stanley Dermott von der University of Florida in Gainesville.

Dermott und seine Kollegen sind im Zuge der Forschung an den fünf größten Asteroiden -„Familien“ auf einen ungewöhnlichen Fakt gestoßen. Mit dem Wort „Familie“ bezeichnen die Astronomen Gruppen von Asteroiden, die im ähnlichen Orbit kreisen, eine gleichartige Zusammensetzung sowie auch andere verwandte Eigenschaften aufweisen, die vermutlich auf ihre gemeinsame Herkunft hinweisen.

Die Berechnungen der Forscher haben unerwartet ergeben, dass etwa die Hälfte der Asteroiden, die zuvor für „heimlos“ gehalten wurden, in Wirklichkeit zu einer dieser fünf Familien gehören. Dem Planetologen zufolge zählen etwa 85 Prozent der „Bewohner“ des uns am nächsten stehenden Teils des Asteroidengürtels zu einer dieser fünf Gruppen. Die Natur der restlichen 15 Prozent bleibt bislang unbekannt.