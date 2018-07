Fußpilz, Urin, Bazillen: Was erwartet Sie wirklich im Schwimmbad?

Sommerzeit ist Freibadzeit. Das Freibad ist in erster Linie ein Ort zum Entspannen und Vergnügen. Doch unter der harmlos plätschernden Wasseroberfläche, hört man immer wieder, lauert eine bittere Realität: Von schwindelerregenden Urinkonzentrationen wird da gemunkelt und von Fußpilzen, die überall auf der Lauer liegen, bereit, für Rötungen und Juckreiz zu sorgen. Da bleibt man doch besser zuhause, oder?

Quatsch, findet der Mikrobiologe Dirk Bockmühl von der Hochschule Rhein-Waal. Obwohl er sich von Berufs wegen mit Mikroorganismen und Hygiene beschäftigt, assoziiert auch er das Schwimmbad besonders mit Sonne und Vergnügen in der Freizeit, gesteht er Sputnik gegenüber.

Urin ist normalerweise unbedenklich

Natürlich muss auch er bestätigen: „Dass man Urin in Schwimmbädern findet, ist kein Aberglaube. Und im Kinderbecken wird manchmal eine Konzentration erreicht, die einen stutzen lässt.“ Doch genau für solche Zwecke gibt es schließlich die Filteranlagen in den Bädern. Und auch für die Gesundheit ist das nicht wirklich ein Problem: „Aus mikrobiologischer Sicht ist Urin zunächst einmal steril“, sagt Bockmühl. Das Infektionsrisiko sie bei gesunden Menschen nicht besonders hoch. Man müsse hier den persönlichen Ekelfaktor vom tatsächlichen Risiko trennen.

Gutes Abtrocknen verhindert Fußpilz

Auch der Fußpilz ist nicht die hochaggressive Bösartigkeit, als die er gern dargestellt wird. Zwar gibt es ihn in Schwimmbädern häufig, aber zur Infektion kommt es selten. „Wenn man den gesunden Menschenverstand walten lässt und sich zum Beispiel die Füße und gerade die Zehzwischenräume abtrocknet, passiert in der Regel nichts“, so der Mikrobiologe. Denn der Fußpilz liebt die Feuchtigkeit, und die entzieht man ihm durch Abtrocknen.

Krankheitsausbrüche sind selten

Gelegentlich gibt es Berichte über Krankheitsausbrüchen, die in Schwimmbädern ihren Ursprung nehmen. Diese seien aber selten, betont Bockmühl. So habe es in den Jahren 2009 bis 2011 in den USA monatlich gerade einmal fünf Krankheitsausbrüche wegen Schwimmbadwasser gegeben. Im Vergleich zu Magen-Darm-Erkrankungen durch Lebensmittel sei das „verschwindend gering“. Gegen solche Bakterien und Parasiten existiert schließlich auch die Chlorierung des Wassers. Und die leistet für gewöhnlich einen guten Dienst.

Imbissbuden kritisch prüfen

Im Schwimmbad isst man auch gern etwas. Vor allem bei den Pommes kann man dem ohne Bedenken weiter frönen. „Das Problem tritt erst da auf, wenn wir es mit rohen tierischen Lebensmitteln zu tun haben“, so Bockmühl. Nicht richtig durchgegartes Hähnchenfleisch etwa. „Der Klassiker ist die Dönerbude, wo viel los ist und der Spieß nicht die Zeit hat, richtig durchzugaren.“ Aber auch rohe Eier, die in Mayonnaise vorkommen, können zum Problem werden. Zumindest bei frischer Mayonnaise ist das zu beachten. Die haltbaren Flaschenprodukte sind da robuster.

Duschen reicht

Der Zustand der Freibäder in Deutschland sei sehr gut, findet Bockmühl. Das liege an der Bäderhygieneverordnung, die genaue mikrobiologische Parameter vorschreibt, deren Einhaltung von den Behörden geprüft wird. „Das Wasser muss in deutschen Schwimmbädern fast Trinkwasserqualität haben“, so der Mikrobiologe.

Deswegen reicht es für den Besucher, wenn er sich mit Duschgel gut abduscht, um das Chlorwasser abzuwaschen. Bei Hautproblemen, die aufgrund des Chlors auch mal auftreten können, sollte im Zweifel der Hautarzt konsultiert werden. Im Großen und Ganzen steht dem Vergnügen also fast nichts im Weg.

