Todesrisiko steigt: Neue Studie widerspricht geläufigen Richtwerten zum Alkoholkonsum

Ein internationales Forscherteam um Angela Wood von der britischen University of Cambridge hat im Rahmen einer umfassenden Übersichtsstudie Grenzwerte für Alkoholkonsum bestimmt, ab denen das Sterberisiko steigt. Sie liegen wesentlich unten jenen, die in vielen Ländern gelten.

Den Wissenschaftlern zufolge soll die maximal tolerierbare Menge wöchentlich nicht 100 Gramm rein konsumierten Alkohols überschreiten. Das entspricht zum Beispiel fünf Halbliterflaschen Bier oder etwa fünfeinhalb Gläsern Wein pro Woche. Das Überschreiten dieser Werte erhöht die Gefahr eines vorzeitigen Todes sowie der Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Diese Richtwerte sind deutlich niedriger als die Empfehlungen für Alkoholkonsum pro Woche in vielen Ländern. In Deutschland gelten derzeit nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ( DGE ) 140 Gramm für Männer und 70 Gramm für Frauen als tolerierbar. Russlands Gesundheitsministerium stufte den Konsum von 210 Gramm Alkohol für Männer und 140 Gramm für Frauen als risikoarm ein. In den USA gelten 196 Gramm für Männer und 98 Gramm für Frauen.