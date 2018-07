Fossiler Fund aus Eiszeit: Knochen von Mammut-Vorfahren in Westsibirien

Biologiestudenten an der Universität Tomsk (Westsibirien) haben bei der Erforschung von Paläoböden am Krasnojarkser Stausee in der autonomen Republik Chakassien Teile von Riesenknochen entdeckt, die vermutlich von einem Steppenmammut (Mammuthus trogontherii), dem Vorfahren der ausgestorbenen Gattung Wollhaarmammute, stammen.