Mysteriöse arktische Gravitationswellen bald erklärt?

Im Jahr 2016 fanden Forscher am Himmel in regelmäßigen Abständen Wellen, die alle drei bis zehn Stunden erschienen. Sie konnten über 2000 Kilometer lang sein. Zunächst war man sich unklar über die Entstehung. Nachdem man später auf eine weitere Art von antarktischen Gravitationswellen am Himmel traf, die bis zu 400 Kilometer lang waren und in der Stratosphäre auftraten, entwickelten sich zwei verschiedene Theorien: Sie sind entweder Wellen niedrigerer Ebenen, die neue Wellen am Himmel brechen und erneut hervorrufen. Oder aber sie stammen von Polarwirbeln.

In der Astrophysik sind Gravitationswellen die auftretenden Veränderung, wenn sich massive Körper bewegen. Das Team vermutet, dass, wenn diese unteren, kleineren stratosphärischen Gravitationswellen brechen, sie die Bildung der riesigen Wellen auslösen. Diese wiederum gelangen durch einen Prozess, der als „Sekundärwellenerzeugung“ bezeichnet wird, in die obere Atmosphäre.

Die zweite Theorie erklärt Lynn Harvey, eine Co-Autorin der Studie: „Der schnelle Vortex-Wind kann die Wellen entweder verändern, wenn sie sich nach oben bewegen, oder die Winde schaffen es sogar, die Wellen selber zu produzieren. Mit mehr Beobachtungen sollten wir bald feststellen können, ob unserer Theorie der Wahrheit entspricht.“