Spur von Massenbegräbnissen in Stonehenge aufgenommen

Die Forscher an der Freien Universität Brüssel sind zum Schluss gekommen, dass die Teile der Überreste teilweise Menschen aus anderen Gebieten der Britischen Inseln gehörten. Laut den Fachleuten wurden sie zu einer vorgeschichtlichen Steinkreisanlage – Cromlech – gebracht, um sie dort zu bestatten.

Es ist bekannt, dass Stonehenge als eine Begräbnisstätte für die Überreste von Feuerbestattungen diente. Im Zeitraum von 1919 bis 1926 wurden in den Aubrey-Löcher, die einen Außenkreis darstellen, 58 Knochen entdeckt. Sie wurden wieder bestattet, jedoch 2008 ein weiteres Mal ausgegraben, um sie genauer zu untersuchen. Dann wurden 25 Fragmente eines Hinterkopfs beobachtet, die laut den Ergebnissen der Radiokarbonanalyse über 5100 Jahre alt waren.

In der neuen Untersuchung haben die Forscher die Strontium-Isotopen-Analyse benutzt, um herauszufinden, ob die Menschen in der Stonehenge-Umgebung lebten oder aus anderen Regionen kamen. Es stellte sich heraus, dass zehn von 25 Menschen in Wales, also 200 Meter westlich von Cromlech, lebten. Diese Leute seien laut den Wissenschaftlern auf irgendeine Weise mit den Steinbrüchen verbunden gewesen, aus denen einige der stehenden Steine, der sogenannten Blausteine der megalithischen Konstruktion, stammen.

Außerdem haben die Forscher festgestellt, dass das für die Brandbestattungen benutzte Holz aus Wales stammte. Das bedeutet, dass die nach Stonehenge gebrachten Überreste vorher eingeäschert worden waren und die megalithische Konstruktion ein wichtiger Ort gewesen war.