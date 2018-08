Schlaf ist die beste Medizin, aber …

Ein mehr als achtstündiger Schlaf kann laut britischen Forschern nicht nur der Psyche schaden, sondern auch das Risiko verdoppeln, an einer Herz- bzw. Gefäßkrankheit zu sterben.

Darüber schreibt das Online-Journal „Science Alert“ in einem Beitrag von Mitarbeitern der University of Keele in Großbritannien.

Anhand einer Forschung, die 74 Studien und insgesamt mehr als drei Millionen Teilnehmer umfasste, wurde festgestellt, dass ein zehnstündiger Schlaf die Sterbewahrscheinlichkeit gegenüber dem Sieben-Stunden-Schlaf um 30 Prozent erhöht. Hierbei ist das Risiko, an einem Schlaganfall oder einer Herz- und Gefäßkrankheit zu sterben, um 56 Prozent bzw. 49 Prozent höher. Aber auch der unzureichende Schlaf birgt Gesundheitsprobleme in sich und steigert das Risiko einer Herzerkrankung um 44 Prozent.

Forscher am Albert Einstein College of Medicine (USA) behaupten, dass ein richtig erstellter Nachtschlaf-Plan und die strikte Einhaltung des Zirkadianrhythmus (24-Stunden-Rhythmus) es ermöglichen, die Leistungsfähigkeit wesentlich zu erhöhen und sich fit und wohl zu fühlen.

Ein weiterer nicht geringer Faktor ist die Schlafposition. Um den Kopf und den Nacken richtig stützen zu können, sind spezielle Kissen erforderlich. Wenn man auf dem Rücken schläft, ist es laut Experten von der National Sleep Foundation (USA) ratsam, ein Kissen unter die Beine zu legen.