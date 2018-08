Fettiges Essen verzehren, ohne dick zu werden

Laut der britischen Online-Zeitung haben Wissenschaftler an der Yale University (USA) herausgefunden, dass die Darmzellen bei der Entfernung von bestimmten Genen Fettmoleküle nicht in den Körper zulassen. So haben Labormäuse, die acht Wochen lang Futter mit hohem Fettgehalt bekamen, nicht zugenommen. Ihre Artgenossen aus der Kontrollgruppe wurden im selben Zeitraum stark übergewichtig.

Wie ein Mitautor der Studie, Dr. Feng Zhang, erläutert, seien die Fette bei den Tieren aus der ersten Gruppe zusammen mit Exkrementen aus dem Körper entfernt worden und nicht in den Blutkreislauf gelangt. Aus diesem Grund hätten die Mäuse trotz der fettreichen Diät nicht zugenommen.