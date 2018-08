Tödliches Rindfleisch? Forscher warnen vor Superbakterien

„Das Vorhandensein von Bazillen, die Enterotoxine produzieren können, in vielen Proben des Rindfleischs und Geflügels aus Ägypten zeugt davon, dass diese Mikroben die Gesundheit der Bevölkerung ernsthaft gefährden können. Eine weitere Verwendung von Antibiotika kann diese Bakterien dazu zwingen, solch eine Fähigkeit anderen, viel gefährlicheren Mikroben weiterzureichen“, so Kamelia Osman und ihre Kollegen von der Universität in Kairo (Ägypten).

In den letzten Jahren werde das Problem der sogenannten Syperbakterien immer größer und akuter für die Mediziner. Das seien die Mikroben, die gegenüber einem einzigen Antibiotikum oder vielen Antibiotika resistent seien. Unter ihnen gebe es sowohl seltene Infektionserreger als auch sehr verbreitete und gefährliche Erreger, solche wie den goldgelben Staphylokokkus (Staphilococcus aureus) oder den Pneumokokk (Klebsiella pneumoniae). Die Gefahr sei real: die Antibiotika könnten ihre Wirkung verlieren, und die Medizin würde in die „düstere Vergangenheit“ zurückkehren.

