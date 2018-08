Überraschender Nutzen des Frühstücks entdeckt

Das Frühstücken vor physischen Übungen fördert laut den Forschern von der University of Bath, Großbritannien, das Abbrennen von Kohlenhydraten und hilft, das Essen nach der physischen Aktivität noch schneller aufzunehmen und zu verdauen. Dies ist dem Fachportal „MedicalXpress“ zu entnehmen.

Für die Studie wurde eine Gruppe von Freiwilligen organisiert, deren eine Hälfte morgens Milchgrütze bekommen hätte und die andere auf nüchternen Magen in eine Fitnesshalle geschickt worden sei. Nach der Belastung und einer dreistündigen Erholung haben die Forscher den Gehalt der Glukose im Blut und des Glykogens in den Muskeln der Getesteten geprüft.

Das Frühstücken vor dem Sport erhöhe, wie sich herausgestellt habe, die Geschwindigkeit des Metabolismus von Kohlenhydraten und die Ausscheidung der Glukose aus dem Blut nach dem Training und wirke sich auch auf die Änderungen des Glukosegehalts im Blut innerhalb von zwei Stunden nach dem Essen aus. Mit anderen Worten beschleunige ein nutzreiches Frühstück vor dem Sport den Stoffwechsel.

Solche Ergebnisse des Experiments können laut den Forschern bei der Behandlung von vielen Krankheiten nützlich sein – einschließlich der Fettleibigkeit, der Herz- und Kreislauferkrankungen sowie des Diabetes vom Typ 2.

© AP Photo / Rogelio V. Solis Fettiges Essen verzehren, ohne dick zu werden

