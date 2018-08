Wirtschaftlich nutzbar: Gefrorenes Wasser auf Mond erstmalig bewiesen

Nach eigenen Angaben haben amerikanische Wissenschaftler erstmalig einen direkten Beleg für gefrorenes Wasser auf der Mondoberfläche gefunden. Demnach soll sich in den ewig finsteren Kratern an den Polen des Erdsatelliten Wassereis befinden, wo es vor Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Zuvor waren solche Vermutungen zwar geäußert worden, jedoch konnten sie nie direkt belegt werden. Wie das Team um Shuai Li von der University of Hawaii in den „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS) nun bekanntgegeben hat, ist es ihnen gelungen, die Signatur von Wassermolekülen (H2O) direkt zu messen.

Vor allem in den Kratern an den Polen könnte es deutlich mehr Wassereis geben, als zuvor auch nur vermutet. Dort würden nämlich extrem niedrige Temperaturen von minus 250 Grad Celsius herrschen, da die Krater dauerhaft im Schatten liegen.

Woher genau das Mondwasser stammt, sei jedoch weiterhin unklar. Eine der Theorien hierzu geht etwa davon aus, dass das Wasser auf Asteroiden oder Kometen auf den Erdtrabanten gelangt sein könnte.

Nun soll das Poleis weiter untersucht werden – auch weil es als mögliche Ressource bei zukünftigen Mond- und Allexpeditionen genutzt werden könnte.

Aus dem Wassereis ließe sich theoretisch Wasserstoff und Sauerstoff gewinnen, der als Antriebsstoff für Raketen genutzt werden könnte.