Monumentalfriedhof aus Steinzeit in Afrika entdeckt – Forscher stehen vor Rätseln

Ein internationales Forscher-Team um Elisabeth Hildebrand von der Stony Brook University im US-Bundesstaat New York hat uralte Begräbnisstätten am Turkana-See in Kenia entdeckt, die bisherigen Annahmen über Gesellschaften, die solche Großbauten errichteten, widersprechen. Die Ergebnisse der Recherche wurden in dem Fachmagazin PNAS veröffentlicht.