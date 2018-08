Tief in Sibirien: Russische Forscher finden klonbares ausgestorbenes Urzeittier

Russische Paläontologen haben in der Teilrepublik Sacha, auch Jakutien genannt, die Leiche eines Urzeit-Fohlens im Permafrostboden entdeckt. Der einzigartige Fund ist in einem besonders guten Zustand und zwischen 30.000 und 40.000 Jahren alt, berichtet die Nord-östliche föderale Universität (NEFU) in der Hauptstadt der Region, Jakutsk.