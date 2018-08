Was machte „Sojus“ undicht? Untersuchungskommission vermutet äußeren Einfluss

Die Sonderkommission, die das Entstehen eines Mikrorisses im an die Internationale Raumstation ISS angekoppelten Raumschiff Sojus-MS untersucht, zieht mehrere Versionen in Betracht. Am wahrscheinlichsten soll eine äußere Einwirkung der Grund sein, teilte eine Quelle im Industriebereich für Raketen und Weltraum gegenüber Sputnik mit.