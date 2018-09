Schmerzstillend, aber todgefährlich – Studie

Die Wirkung des Medikamentes wurde an 6,3 Millionen Dänen im Alter zwischen 46 und 49 Jahren geprüft. Die Probanden waren je nach dem Risiko für eine Herzkrankheit in drei Gruppen eingeteilt worden so die Zeitschrift.

Im Zuge der Forschung wurde ein Zusammenhang zwischen der Verabreichung von Diclofenac und der Entwicklung von Herz- und Gefäßkrankheiten, darunter Arhythmie, ischämischer Insult und Herzanfall, festgestellt.

Die genannten Komplikationen wurden schon im ersten Monat nach dem Beginn der Diclofenac-Therapie beobachtet.

Nach Angaben der Agentur Sputnik leiden Patienten, die Diclofenac einnehmen, öfter an Herzkrankheiten als diejenigen, die andere Analgetika, etwa Ibuprofen oder Paracetamol, vorziehen.