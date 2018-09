Nach Museumsbrand in Rio: Deutschland verspricht Millionenhilfe

Demnach hat das Auswärtige Amt eine Soforthilfe in Höhe von bis zu einer Million Euro zugesagt. Laut der Staatsministerin für internationale Kultur- und Bildungspolitik, Michelle Müntefering, wurde für die Bewältigung der Katastrophe zudem eine Koordinierungsstelle im Außenamt eingerichtet. Der internationalen Kulturorganisation Unesco habe man die Teilnahme deutscher Experten an einer Findungsmission zugesagt, so die DPA.

© REUTERS / Ricardo Moraes Ältestes Museum Brasiliens komplett ausgebrannt – VIDEO

Zuvor war berichtet worden, dass das Nationalmuseum Brasiliens in Rio de Janeiro am Sonntagabend in Flammen aufgegangen war. Niemand kam zu Schaden, wie die brasilianische Zeitung „O Globo“ mitteilte. Das Feuer brach nach der Museums-Schließung aus, vier Aufsichtspersonen konnten das Gebäude verlassen. Nach Schätzungen von Fachleuten umfasst die Sammlung bis zu 20 Millionen Exponate, darunter auch archäologische Artefakte, ägyptische und südamerikanische Mumien, sowie Alltagsgegenstände und Kristallverbindungen. Die Museumsverwaltung ging davon aus, dass rund 90 Prozent aller Exponate vernichtet wurden.