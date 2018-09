Heftige Sonnenwindwelle rast auf Erde zu – Forscher warnen vor Magnetsturm

In der Atmosphäre der Sonne hat sich ein großes Äquatorloch geöffnet, das Sonnenwindströme direkt zu unserem Planet provozieren wird. Das gasförmige Material soll nach Angaben der NOAA (The National Oceanic and Atmopheric Administration) unseren Planet am Abend des 22. September erreichen, wie „Daily Star“ am Freitag schreibt.