Konkurrent für SpaceX: Russland will Touristen um den Mond fliegen – Quelle

Der russische Raumfahrtkonzern „RKK Energija“ ist allem Anschein nach bereit, mit dem privaten US-Raumfahrtunternehmen SpaceX auf dem Markt des Weltraumtourismus zu konkurrieren. Wie eine Quelle in der Raumfahrtindustrie gegenüber Sputnik mitteilte, will der Konzern Touristen einen Flug um den Mond anbieten.

Demzufolge arbeitet der Konzern bereits seit mehreren Jahren an diesem Projekt. Eine Rakete „Sojus-2“ soll vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan ein Raumschiff Sojus MS auf eine erdnahe Umlaufbahn bringen. Eine vom russischen Weltraumbahnhof Wostotschny gestartete „Angara“-Rakete soll eine Raketenoberstufe Blok-DM mit einer zusätzlichen druckbeaufschlagten Zelle ins All bringen. Die Koppelung finde auf der Umlaufbahn statt, worauf ein Flug zum Mond folge, so die Quelle.

Die Mondexpedition werde ungefähr zwei Wochen dauern. Das Raumschiff könne den Erdsatelliten wenige Hunderte Kilometer über seiner Oberfläche umfliegen. Für einen solchen Flug werde ein Weltraumtourist zwischen 150 und 180 Millionen US-Dollar zahlen müssen.

Laut früheren Berichten hatte „RKK Energija“ eingeschätzt, dass das Unternehmen eine Mondumrundung in den Jahren 2021 oder 2022 als neue Dienstleistung auf dem internationalen Markt des Weltraumtourismus anbieten werde.

Am 18. September hatte SpaceX via Twitter bekanntgegeben, dass der japanische Unternehmer und Milliardär Yusaku Maezawa als Erster mit einem Raumschiff des Unternehmens um den Mond fliegen werde.