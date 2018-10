Amerikaner nutzte 100.000-Dollar-Meteorit jahrzehntelang als Türstopper – VIDEO

Ganze 30 Jahre hat ein Bewohner des US-Bundesstaates Michigan einen Meteoriten als Türstopper in der Scheune genutzt. Über den unerwarteten Fund berichtete die Central Michigan University, deren Professorin den Stein untersucht hatte.

Ein Mann aus der Stadt Grand Rapids bat die Geologin Mona Sirbescu um die Überprüfung eines Steins, der seit Jahrzehnten als Türstopper in der Scheune diente.

Nasa berechnet Stärke der Meteoriten-Explosion über Detroit

Die Forscherin stellte fest, dass es sich um einen etwa zehn Kilogramm schweren Meteoriten handelte – den sechstgrößten, der jemals in Michigan gefunden worden sei. Zudem schätzte sie den Preis des Funds ein – etwa einhunderttausend Dollar.

„Es ist das wertvollste Exemplar, das ich jemals in meinen Händen gehalten habe – aus monetärer wie wissenschaftlicher Sicht“, staunte Sirbescu.

Sirbescus Feststellungen wurden von der Smithsonian Institution in Washington bestätigt. Die Einrichtung will jetzt den Meteoriten kaufen, um ihn auszustellen. Der Stein wurde „Edmore“ benannt – nach dem Dorf, wo er jahrzehntelang in einer Scheune benutzt wurde.

Das Schicksal des Meteoriten ist noch nicht genau bekannt, aber sein Besitzer soll schon versprochen haben, zehn Prozent des Verkaufsbetrags der Universität von Michigan zu überweisen. So wolle er die Studenten unterstützen.